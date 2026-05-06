Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Stadthagen (ots)

(KEM) In der Zeit von Montag, ca. 20 Uhr, bis Dienstag, ca. 8 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter drei Reifen eines PKW zerstochen. Der blaue Opel Corsa war auf einer Parkfläche an der Julianenstraße Höhe Hausnummer 3 abgestellt. Der Geschädigte fand seinen Wagen am Dienstagmorgen mit drei platten Reifen vor. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 600 Euro geschätzt.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet hat oder kann sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung zu setzen.

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