Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenau - Geldbörsen in Supermarkt entwendet

Lauenau (ots)

(ps) Am Samstagmittag, den 28.03.2026, wurden eine 34-jährige Frau aus Springe und eine 69-jährige Frau aus der Samtgemeinde Rodenberg Opfer eines Taschendiebstahls während ihres Einkaufs.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hielten sich die Geschädigten insgesamt im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr in einem Supermarkt (ALDI) in der Straße "Zum Mineralbad" auf. Ein bislang unbekannter Täter nutzte offenbar einen Moment der Unachtsamkeit, um die Geldbörsen unbemerkt aus der Jacken- bzw. Umhängetasche zu entwenden. Zusammen mit den Portemonnaies erbeutete der Täter Bargeld, jew. eine EC-Karte sowie diverse persönliche Dokumente.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen, Fahrzeuge oder Personen im Tatortnahbereich festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/7492-0 zu melden.

Ihre Polizei rät:

Taschendiebe nutzen bevorzugt Situationen, in denen Opfer abgelenkt sind - etwa beim Prüfen der Ware oder dem Blick ins Regal.

Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung, möglichst dicht am Körper.

Legen Sie Handtaschen oder Rucksäcke niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen ab. Behalten Sie Ihre Taschen stets im Blick oder tragen Sie diese verschlossen vor dem Körper.

Sollte Ihnen die EC- und/oder Kredit-Karte gestohlen worden sein: Sperren Sie diese sofort über den Sperr-Notruf 116 116.

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