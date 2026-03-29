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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hohnhorst - Einbruch in Restaurant

Hohnhorst (ots)

(ps) In der Nacht von Freitag, den 27.03.2026, auf Samstag, den 28.03.2026, ist es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Hauptstraße in Hohnhorst gekommen. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen, Fahrzeuge oder Personen im Tatortnahbereich festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/7492-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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