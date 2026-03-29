Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Hohnhorst - Einbruch in Restaurant
Hohnhorst (ots)
(ps) In der Nacht von Freitag, den 27.03.2026, auf Samstag, den 28.03.2026, ist es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Hauptstraße in Hohnhorst gekommen. Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.
Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen, Fahrzeuge oder Personen im Tatortnahbereich festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/7492-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
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