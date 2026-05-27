Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach E-Bike-Diebstahl in Guthmannshausen

Landkreis Sömmmerda (ots)

Zeugenaufruf nach E-Bike-Diebstahl in Guthmannshausen

Am vergangenen Wochenende wurden in Guthmannshausen zwei E-Bikes gestohlen. Die beiden Geschädigten hatten ihre Fahrräder im Tatzeitraum vom 16.05.2026 circa 17:15 Uhr bis 18.05.2026 circa 21:00 Uhr an dem Kulturhaus in der Hauptstraße abgestellt. Bei den E-Bikes handelte es sich um ein Cube Stereo Hybride One 44 in der Farbe rosa, sowie um ein Trek Rail 9,7 Gen4 Fully in den Farben braun und rot. Der Gesamtwert der Beute beträgt mehr als 10.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0124039 entgegen. (SO)

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