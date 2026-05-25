Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten Personen auf der B9

Kempen (ots)

Am späten Nachmittag des 25.05.2026, um 16:40 Uhr, wurde die Feuerwehr Kempen mit dem Löschzug Tönisberg sowie dem Leitungsdienst zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B9 zwischen Krefeld-Hüls und der Anschlussstelle Kerken alarmiert. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person nach einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Da sich die ersten Meldungen auf insgesamt vier beteiligte Personen beliefen, wurden zusätzlich vier Rettungswagen, zwei Notärzte sowie der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich der Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Entgegen der ersten Meldung war jedoch keine Person in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr unterstützte zunächst bei der Versorgung der Verletzten bis zum Eintreffen weiterer Rettungsmittel und stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher.

Insgesamt wurden drei verletzte Personen durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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