Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Lagerräume

Erfurt (ots)

Über das verlängerte Pfingstwochenende brachen Unbekannte in Lagerräume im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt ein. Die Täter verschaffen sich im Tatzeitraum von Freitag bis Dienstag mit Gewalt Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Gebäude stahlen die Täter diverse Fanartikel eines regionalen Fußballvereins. Im Anschluss flüchteten die die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Hinweise auf eine mögliche Tatmotivation sind derzeit nicht bekannt und u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

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