Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch auf Pferdehof in Twisteden

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

In der Zeit von Freitag (25. Mai 2026), 19:45 Uhr, bis Samstag (30. Mai 2026), 09:40 Uhr, kam am Grenzweg in Kevelaer-Twisteden zu einem Einbruch in einen Lagerraum eines Pferdebetriebes. Der oder die unbekannten Täter brachen gewaltsam ein Schloss auf und gelangten so in das Lager. Dort wurde ein E-Bike der Marke Gazelle sowie zwei Akku-Schrauber, einen Erdbohrer, eine Stichsäge, eine Handkreissäge sowie dazugehörige Akkus und Ladegeräte entwendet. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch machen können. Hinweise bitte und Telefon 02823 1080.(sp)

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