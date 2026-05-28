Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mehrere beschädigte Roller

In der Nacht auf Donnerstag wurden mehrere Roller in Ulm gestohlen und beschädigt.

Ulm (ots)

Vermutlich zwischen 3 und 6 Uhr wurden in der Ulmer Weststadt sowie am Eselsberg insgesamt 13 Kleinkrafträder entwendet. Neun der Roller konnten bereits beschädigt wieder aufgefunden werden. Den ersten Erkenntnissen zufolge könnten zwei Jugendliche für die Taten verantwortlich sein. Das Polizeirevier Ulm-West nahm die Diebstähle auf und hat die Ermittlungen eingeleitet. Hierbei wurden Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0731/188-3812 beim Polizeirevier Ulm-West zu melden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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