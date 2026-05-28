Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall zwischen E-Scootern

Am Dienstag flüchtete ein E-Scooter-Fahrer nach einem Verkehrsunfall in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr in der Schuhhausgasse. Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer fuhr mit einem schwarzen E-Scooter von der Schlegelgasse in die Schuhhausgasse. Hierbei achtete er offenbar nicht auf den Verkehr. Er stieß mit einem 51-Jährigen zusammen. Dieser befuhr mit seinem Piaggio die Schuhhausgasse in Richtung Innenstadt. Beide Fahrer stürzten. Der 51-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine umliegende Klinik. An seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Der unbekannte Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter. Er wird als etwa 15 Jahre alt beschrieben, mit kurzen dunklen Haaren und einer geschätzten Größe von etwa 150 bis 160 cm. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine graue Jeanshose und ein blaues Shirt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter Tel. 0731/188-3312 zu melden.

++++0999180(BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell