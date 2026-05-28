Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - An Unfallfolgen verstorben

Nach einem Unfall am 17.5.2026 bei Hermaringen verstarb ein 60-Jähriger an den Unfallfolgen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich bereits am 17.5.26, gegen 10.20 Uhr bei Hermaringen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6276968 ). Dabei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen, ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Wie nun bekannt wurde, verstarb der Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27./28.5.) an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern an.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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