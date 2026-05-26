Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg

Am Sonntagabend, den 24.05.2026, um 23:24 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Sichtern in Olsberg-Bigge. Ein bislang unbekannter Täter versuchte zu diesem Zeitpunkt, sich über die Hauseingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Die Hunde des Hauseigentümers wurden auf den Täter aufmerksam und bellten lautstark. Der Einbrecher flüchtete daraufhin in Richtung des Gartens und von dort aus in unbekannte Richtung. Eine Überwachungskamera zeichnete den Einbruchsversuch auf. Anhand der Aufnahmen kann der unbekannte Täter wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Ca. 170- 180 cm groß

- Sturmhaube und Handschuhe

- Gegenstand in der Hand

Im Zeitraum vom 23.05.2026 um 10:45 Uhr bis zum 24.05.2026 um 09:15 Uhr kam es in der Stehestraße in Olsberg-Bigge zu einem Einbruch in eine Musikschule. Ein bislang unbekannter Täter gelang zunächst auf unbekannte Weise in das Gebäude, worin sich unter anderem die Musikschule befindet. Zu dieser verschaffte er sich im Anschluss über die Zugangstür gewaltsam Zutritt. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchtete der Einbrecher über einen Nebeneingang in unbekannte Richtung. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Marsberg

Im Zeitraum vom 21.05.2026 um 21:30 Uhr bis zum 22.05.2026 um 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruch auf dem Gelände eines Windparks in der Straße Lange Straße in Marsberg-Meerhof. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei der dortigen Baucontainer. Der oder die Täter flüchteten daraufhin mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200-3711 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg

Im Zeitraum vom 21.05.2026 um 21:00 Uhr bis zum 22.05.2026 um 07:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Bürogebäude einer Versicherung am Neheimer Markt in Arnsberg-Neheim. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über die Haupteingangstür Zutritt zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch und flüchteten in unbekannte Richtung.

In der vergangenen Nacht kam es um 03:36 Uhr zu einem Einbruch in eine Spielothek in der Graf-Gottfried-Straße in Arnsberg-Neheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Haupteingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Der oder die Täter durchsuchten die dortigen Räumlichkeiten und durchwühlten verschiedene Schränke. Darüber hinaus verschafften sie sich gewaltsam Zugriff auf das Innere von mehreren Spielautomaten. Mit ihrem Diebesgut flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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