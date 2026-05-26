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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bedrohung auf Schulhof in Arnsberg-Moosfelde - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Am 23.05.2026 um 14:50 Uhr kam es auf dem Schulhof der Grundschule an der Eschenstraße in Arnsberg-Moosfelde zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten dort mehrere Kinder in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 12-Jähriger einen gleichaltrigen Jungen verbal bedroht haben. Zudem soll ein bislang unbekannter Junge ein Messer sowie eine schwarze Pistole oder pistolenähnlichen Gegenstand mitgeführt haben. Nach Aussage eines Beteiligten habe der Unbekannte den Gegenstand zeitweise auf ihn gerichtet. Ob es sich dabei um eine echte Waffe, eine Softairwaffe oder ein Spielzeug handelte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der unbekannte Junge wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 12 bis 15 Jahre alt
   - schlanke Statur
   - europäisches Erscheinungsbild
   - grauer Pullover

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beschriebenen Jungen machen können, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90 200 zu melden.

Die Polizei nimmt Hinweise auf mitgeführte Waffen oder waffenähnliche Gegenstände im Umfeld von Schulen sehr ernst. Auch vermeintliche Spielzeug- oder Softairwaffen können bedrohlich wirken, Angst auslösen und zu gefährlichen Situationen führen. Ziel der Ermittlungen ist es daher auch, frühzeitig mögliche Risiken zu erkennen und konsequent einzuschreiten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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