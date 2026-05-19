Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden und zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 19.05.2026 gegen 15:20 Uhr kam es auf der Kreuzung Stavener Straße/ Ravensburgstraße, im Stadtteil Ihlenfelder Vorstadt zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwischen einem 73-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Pkw Kia und einem 19-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Pkw Skoda kam es aufgrund einer Missachtung der Vorfahrt zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete der Fahrzeugführer des Pkw ein Vorfahrtszeichen und fuhr von der Stavener Straße auf die Ravensburgstraße. Der vorfahrtberechtigte Fahrzeugführer des Pkw Skoda befuhr zur gleichen Zeit die Kreuzung aus der Ravensburgstraße kommend. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte durch keinen der beteiligten Fahrzeugführer rechtzeitig verhindert werden. In Folge des Zusammenstoßes rutschten beide Fahrzeuge Pkw Volvo, welcher zu diesem Zeitpunkt in der Stavener Straße stand. Die Beifahrerin des Pkw Kia und der Fahrzeugführer des Pkw Skoda erlitten leichte Verletzungen und klagten über leichte Schmerzen aufgrund des Zusammenstoßes. Die zwei leichtverletzten Personen wurden durch das Personal des hinzugezogenen Rettungswagens begutachtet. Eine weitere medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. Durch den Verkehrsunfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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