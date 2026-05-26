PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kind bei Fahrradunfall verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schmallenberg (ots)

Am Montag, dem 25.05.2026 gegen 16:15 Uhr, kam es in Schmallenberg im Ortsteil Niederberndorf zu einem Fahrradunfall, bei dem ein 13-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Der Junge fuhr in einer Gruppe mit drei weiteren Kindern mit seinem Mountainbike, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Bankette in den Straßengraben stürzte. Der Junge verletzte sich schwer und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren