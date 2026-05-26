Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kind bei Fahrradunfall verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schmallenberg (ots)

Am Montag, dem 25.05.2026 gegen 16:15 Uhr, kam es in Schmallenberg im Ortsteil Niederberndorf zu einem Fahrradunfall, bei dem ein 13-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Der Junge fuhr in einer Gruppe mit drei weiteren Kindern mit seinem Mountainbike, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Bankette in den Straßengraben stürzte. Der Junge verletzte sich schwer und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr.

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