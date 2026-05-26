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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer zwischen Ramsbeck und Heringhausen

Bestwig (ots)

Am 22.05.2026 um 18:50 Uhr befuhr eine Gruppe aus drei Motorradfahrern die L 776 aus Richtung Heringhausen in Richtung Ramsbeck. In einer Rechtskurve kam der Letzte der Gruppe, ein 61-jähriger Arnsberger, aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Der Kradfahrer rutschte durch den Straßengraben und prallte gegen einen Leitpfosten. Der 61-Jährige verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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