POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer zwischen Ramsbeck und Heringhausen

Bestwig (ots) - Am 24.05.2026 kam es gegen 23:45 Uhr in und vor der Heringhauser Schützenhalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren zum Teil stark alkoholisierten Männern und Frauen. Nach anfänglichen Streitigkeiten und Schubsen entwickelte sich eine Schlägerei, bei der eine am Boden liegenden Person gegen den Kopf getreten wurde. Bei der Auseinandersetzung wurden drei Personen durch Tritte , ...

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