Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Alkohol und Drogen

Bestwig/ OT Nuttlar (ots)

Am Pfingstsonntag, gegen 18:10 Uhr befuhr ein 38-jähriger Pkw Fahrer aus Münster die L 776 von Kallenhardt in Richtung Nuttlar. In einer Rechtskurve gerät der Mann in die Gegenfahrbahn und stößt dort mit zwei entgegenkommenden Motorrädern zusammen. Die beiden Motorradfahrer kamen zu Fall und wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Pkw Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem ergab ein Alkoholtest einen Wert von über 2 Promille. Im weiteren Gespräch räumte er dann auch noch den Konsum von Drogen ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die L776 war für die Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt.

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