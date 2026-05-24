Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer
Bestwig (ots)
Am 23.05.2026, gegen 10:50 Uhr, befuhr ein 58jähriger Mann aus Hamm mit seinem Motorrad die L776 (Rennstrecke) von Nuttlar in Richtung Kallenhardt. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war Straße komplett gesperrt.
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