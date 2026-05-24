POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Medebach (ots) - Am 23.05.2026, gegen 16:55 Uhr, befuhr ein 52jähriger Mann aus Bückeburg mit seinem Motorrad die L740 von Küstelburg in Richtung Medebach. Im Bereich der Einmündung zur Straße Am Bromberg überholte er Kolonne von mehreren Autos. Dabei stieß er gegen den PKW einer 39jährigen Frau aus Wuppertal, die nach links in Richtung Bromberg abbog. Der Mann wurde schwer verletzt per Rettungswagen in ein ...

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