LWSPA M-V: Unfall auf einem Fährschiff im Seehafen Rostock

Rostock (ots) - Am Mittwoch, den 29.04.2026, erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Rostock gegen 12:30 Uhr von der Besatzung eines Schiffes des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA), der "Sturmmöwe", die Mitteilung, dass auf der Unterwarnow zwei Personen bei der Ausübung des Angelsportes mit ihrem Boot gekentert und ins Wasser gefallen sind. Die 73 und 77 Jahre alten Männer aus Mecklenburg-Vorpommern ...

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