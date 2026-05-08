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Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Unfall auf einem Fährschiff im Seehafen Rostock

Waldeck (ots)

Am heutigen Tage wurde die Wasserschutzpolizei in Rostock über einen Rettungseinsatz auf dem Fährschiff "Tom Sawyer" informiert. Durch die vor Ort eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass eine Person durch ausgetretendes, heißes Öl leicht verletzt wurde. Zu Umweltbeeinträchtigungen ist es nicht gekommen. Bis zum Abschluss der laufenden Reparaturarbeiten hat die zuständige BG Verkehr ein Weiterfahrverbot verhängt.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Telefon: 038208/887-3112
E-Mail: presse@lwspa-mv.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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  • 30.04.2026 – 10:45

    LWSPA M-V: Boot kentert auf der Unterwarnow - Angler gerettet

    Rostock (ots) - Am Mittwoch, den 29.04.2026, erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Rostock gegen 12:30 Uhr von der Besatzung eines Schiffes des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA), der "Sturmmöwe", die Mitteilung, dass auf der Unterwarnow zwei Personen bei der Ausübung des Angelsportes mit ihrem Boot gekentert und ins Wasser gefallen sind. Die 73 und 77 Jahre alten Männer aus Mecklenburg-Vorpommern ...

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