Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
LWSPA M-V: Unfall auf einem Fährschiff im Seehafen Rostock
Waldeck (ots)
Am heutigen Tage wurde die Wasserschutzpolizei in Rostock über einen Rettungseinsatz auf dem Fährschiff "Tom Sawyer" informiert. Durch die vor Ort eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass eine Person durch ausgetretendes, heißes Öl leicht verletzt wurde. Zu Umweltbeeinträchtigungen ist es nicht gekommen. Bis zum Abschluss der laufenden Reparaturarbeiten hat die zuständige BG Verkehr ein Weiterfahrverbot verhängt.
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