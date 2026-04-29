Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Nicht alltäglicher Verkehrsunfall zwischen Paketlieferfahrzeug und Boot der DGzRS

Sassnitz (ots)

Am heutigen Tag (29.04.2026) wurde der Wasserschutzpolizei Sassnitz gegen 13:15 Uhr ein etwas außergewöhnlicher Verkehrsunfall gemeldet.

Ein Kleintransporter eines Paketdienstes war unkontrolliert auf das Deck eines festgemachten Seenotrettungskreuzers der DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger) gefahren. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer des Paket-Transporters in der Nähe der Kaikante im Stadthafen Sassnitz gehalten hatte, um eine Zustellung durchzuführen. Während der Fahrzeugführer sich noch im Laderaum des Transporters aufhielt, setzte sich das Fahrzeug unkontrolliert in Vorwärtsbewegung und rollte mit der Vorderachse über die Kaikante auf das Deck des DGzRS-Seenotrettungskreuzers "Harro Koebke". Dadurch wurde die Reling des Kreuzers stark beschädigt. Der 36-jährige Fahrzeugführer (deutsch) wurde leichtverletzt. Der Unfall wurde durch die Wasserschutzpolizei Sassnitz aufgenommen. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer verlief negativ. Ein Abschleppunternehmen konnte den verunfallten Transporter von der Kaikante entfernen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Fahrer des Transporters wurde durch die Polizeibeamten der WSPI Sassnitz ebenfalls gefertigt. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

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