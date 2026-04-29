PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Aufhebung der Allgemeinverfügung bezüglich des Sperrbereiches in der Kirchsee

Wismar (ots)

Die Allgemeinverfügung 1/2026 des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV vom 02.April 2026 (wasserseitiger Sperrbereich um den Buckelwal) wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
PHKin Petra Kieckhöfer
Telefon: 038208/887-3112
E-Mail: presse@lwspa-mv.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 13:05

    LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung durch Dieselkraftstoff

    Stralsund (ots) - Am 12.04.2026 wurde um 10:35 Uhr polizeibekannt, dass es auf einer Fläche von ca. 300m² an der Nordmole in Stralsund zw. Steg 1 & 7 zu einer Verunreinigung durch vermutlich Dieselkraftstoff gekommen ist. Es wurde umgehend die Feuerwehr Stralsund sowie Kräfte der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund zum Einsatz gebracht. Die Verunreinigung schimmerte grau bis bunt und befand sich beim Eintreffen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren