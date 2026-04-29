LWSPA M-V: Aufhebung der Allgemeinverfügung bezüglich des Sperrbereiches in der Kirchsee

Stralsund (ots) - Am 12.04.2026 wurde um 10:35 Uhr polizeibekannt, dass es auf einer Fläche von ca. 300m² an der Nordmole in Stralsund zw. Steg 1 & 7 zu einer Verunreinigung durch vermutlich Dieselkraftstoff gekommen ist. Es wurde umgehend die Feuerwehr Stralsund sowie Kräfte der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund zum Einsatz gebracht. Die Verunreinigung schimmerte grau bis bunt und befand sich beim Eintreffen der ...

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