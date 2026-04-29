Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
LWSPA M-V: Aufhebung der Allgemeinverfügung bezüglich des Sperrbereiches in der Kirchsee
Wismar (ots)
Die Allgemeinverfügung 1/2026 des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV vom 02.April 2026 (wasserseitiger Sperrbereich um den Buckelwal) wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.
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