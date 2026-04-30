Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Boot kentert auf der Unterwarnow - Angler gerettet

Rostock (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026, erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Rostock gegen 12:30 Uhr von der Besatzung eines Schiffes des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA), der "Sturmmöwe", die Mitteilung, dass auf der Unterwarnow zwei Personen bei der Ausübung des Angelsportes mit ihrem Boot gekentert und ins Wasser gefallen sind. Die 73 und 77 Jahre alten Männer aus Mecklenburg-Vorpommern konnten durch die Besatzung der "Sturmmöwe" gerettet und an Bord gebracht werden. Die verunfallten Angler waren unterkühlt. Polizeibeamte der WSPI Rostock wurden zur Ermittlung des maritimen Unfallherganges hinzugezogen. Eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit der Verunfallten lag nach Prüfung durch die Wasserschutzpolizeibeamten nicht vor. Das kleine Angelboot wurde durch die eingesetzten Kräfte gesichert und vor Ort wieder an den Eigentümer übergeben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Mit Blick auf das kommende erste warme Wochenende und die noch immer sehr kalten Wassertemperaturen weist die Wasserschutzpolizei noch einmal eindringlich daraufhin, dass es lebensrettend ist, beim Angeln bzw. als Besatzung eines Sport- oder Charterbootes Rettungswesten zu tragen.

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