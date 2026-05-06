Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Fahrgastschiff läuft im Salzhaff auf Grund - Schiffsunfallaufnahme durch WSPI Wismar

Wismar (ots)

Am Dienstag, den 05.05.2026, wurde der WSPI Wismar gegen 14:25 Uhr über den Schiffsführer eines Fahrgastschiffes ein Schiffsunfall gemeldet. Ein regulär verkehrendes Ausflugs-Fahrgastschiff (deutsche Flagge) aus Rerik mit 45 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern an Bord war auf eine Sandbank des Salzhaffs gelaufen, ca. 620 Meter vom Ufer entfernt. Ein eigenständiges Freikommen des Fahrgastschiffes war nicht möglich. Das Seenotrettungsboot "Wilmar Sikorski" und der Seenotrettungskreuzer "Arkona" wurden angefordert. Gegen 19:00 Uhr konnte das Freischleppen des Fahrgastschiffes ermöglicht werden. Das Schiff konnte dann aus eigener Kraft zu seinem Liegeplatz nach Rerik zurück fahren. Die WSPI Wismar begleitete den gesamten Rettungseinsatz gemeinsam mit der Rettungsleitstelle (MRCC) der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Für die Fahrgäste bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahrensituation. Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrgastschiff wurde nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt. Die Wasserschutzpolizei Wismar nahm eine Schiffsunfallanzeige auf. In diesem Zusammenhang wurden die Schiffszertifikate und die Befähigungsnachweise des Schiffsführers überprüft. Ein Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit des Schiffsführers lag nicht vor. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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