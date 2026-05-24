Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Sexuelle Belästigung von zwei jungen Frauen
Sundern (ots)
Am Samstagabend wurden zwei junge Frauen im Alter von 15 und 16 Jahren auf dem Schützenfest in Enkhausen durch ungewolltes, unsittliches Anfassen sexuell belästigt. Die Polizei konnte den alkoholisierten Täter, ein 54jähriger Mann mit Wohnsitz in Polen, im Rahmen der Fahndung antreffen und festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung des Sachverhaltes übernommen.
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