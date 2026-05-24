POL-HSK: Sexuelle Belästigung von zwei jungen Frauen

Sundern (ots) - Am 22.05.2026, gegen 12:40 Uhr, wurde eine 69jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Röhre in Sundern Opfer eines Raubes. Als die Dame ihre Handtasche von der Rücksitzbank auf der Fahrerseite genommen hatte, erhielt sie von hinten einen kräftigen Stoß und fiel auf die Rückbank. Anschließend wurde ihr die Handtasche entrissen. Der Täter entwendete daraus das Portemonnaie und flüchtete unerkannt. Die Frau aus Sundern erlitt ...

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