Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Meschede (ots)

Am 22.05.2026, gegen 15:00 Uhr befuhren zwei 25jährige Männer aus Bestwig mit ihren Motorrädern die B55 in Richtung Warstein. Auf einem zweispurigen Teilstück scherte unerwartet ein LKW nach links aus, als er an einem Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen vorbeifuhr. Aufgrund das Fahrmanöver des 65jährigen LKW Fahrers mussten die Motorradfahrer stark abbremsen. Dem hinteren Motorradfahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig seine Geschwindigkeit zu verringern und er fuhr auf das vor ihm fahrende Motorrad auf. Durch den Zusammenstoß stürzte der Auffahrende und stieß gegen einen in Gegenrichtung fahrenden Transporter eines 42jährigen Mescheders. Bei diesem Zusammenstoß verletzte sich der junge Mann schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Meschede war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

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