Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verfolgungsfahrt in Marsberg

Marsberg (ots)

Am Mittwoch, 21. Mai, versuchte sich ein polizeibekannter Autofahrer in Marsberg einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 15:07 Uhr fiel Beamten der Polizeiwache Marsberg ein Mercedes im Bereich Weist/Mühlenstraße auf. Die Polizisten erkannten den Fahrer als Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und in der Vergangenheit als Betäubungsmittelkonsument aufgefallen ist.

Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer und entzog sich den Anhaltezeichen. Die anschließende Flucht führte nach Obermarsberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Tempo-30-Zonen. Zudem überholte er andere Fahrzeuge trotz unübersichtlicher Straßenführung und schnitt Kurven, ohne möglichen Gegenverkehr ausschließen zu können.

Da durch die Fahrweise eine erhebliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen werden konnte, brachen die Beamten die unmittelbare Verfolgung ab.

Im Rahmen der Fahndung konnten der Fahrer und seine Beifahrerin kurze Zeit später angetroffen werden. Der Mercedes stand in der Nähe. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Weiterhin stellte sich heraus, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen mutmaßlich gestohlen waren. Sie gehörten ursprünglich an einen VW.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

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