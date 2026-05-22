Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in einen Solarpark in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 20.05.2026 um 17:07 Uhr bis zum 21.05.2026 um 09:00 Uhr kam es zu einem Einbruch auf dem Gelände eines Solarparks in der Casparistraße/ Uentroper Straße in Arnsberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gelände und flüchteten im Anschluss mit ihrem Diebesgut vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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