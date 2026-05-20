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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizeiwache Winterberg unter neuer Leitung

POL-HSK: Polizeiwache Winterberg unter neuer Leitung
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Winterberg (ots)

Landrat stellt Martin Brings als neuen Wachleiter vor.

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hat Martin Brings offiziell als neuen Leiter der Polizeiwache Winterberg vorgestellt. Bei einem Pressetermin in Winterberg begrüßte Landrat Thomas Grosche gemeinsam mit Vertretern der Polizei sowie der Stadt Winterberg den erfahrenen Polizeibeamten in seiner neuen Funktion.

Die Polizeiwache Winterberg betreut mit Winterberg, Medebach und Hallenberg einen der größten Wachbereiche im Hochsauerlandkreis. Gemeinsam umfassen die drei Städte rund 339 Quadratkilometer. Damit ist der Zuständigkeitsbereich flächenmäßig größer als viele Städte in Nordrhein-Westfalen. Landrat Grosche betonte die besondere Bedeutung einer bürgernahen Polizei gerade in einer Flächenbehörde wie dem Hochsauerlandkreis:"Die Menschen müssen wissen: Die Polizei ist erreichbar, ansprechbar und vor Ort präsent. Gerade im ländlichen Raum schafft diese Nähe Vertrauen und stärkt das Sicherheitsgefühl."

Besondere Herausforderungen ergeben sich in Winterberg zudem durch den Tourismus. Gerade an Winterwochenenden, in Ferienzeiten oder bei Großveranstaltungen halten sich deutlich mehr Menschen im Wachbereich auf, als es die Einwohnerzahlen vermuten lassen. Hinzu kommen erhöhte Verkehrsbelastungen sowie witterungsbedingte Einsatzlagen durch Schnee und Eisglätte.

Die Polizeiwache Winterberg nimmt dabei auch landesweit eine besondere Stellung ein: Sie ist die höchstgelegene Polizeiwache Nordrhein-Westfalens.

Martin Brings trat am 3. April 1995 in den Polizeidienst des Landes Nordrhein-Westfalen ein. Nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Schloß Holte-Stukenbrock war er viele Jahre beim Polizeipräsidium Köln tätig. Seit 2011 gehört er der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis an. Dort war er zunächst im Wach- und Wechseldienst in Schmallenberg tätig und übernahm später verschiedene Führungsfunktionen bei der Polizeiwache Brilon. Seit Januar 2026 leitet er die Polizeiwache Winterberg.

"Mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner Führungsverantwortung und seiner Kenntnis der Region bringt Herr Brings beste Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit", so Landrat Thomas Grosche.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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