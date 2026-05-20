Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallbeteiligter gesucht

Sundern (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, um 13:15 Uhr, kam es in der Stemeler Straße in Sundern zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Balve befuhr die Straße mit seinem Auto aus Hachen kommend in Fahrtrichtung Sundern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es anschließend auf Höhe der dortigen Bushaltestelle zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich dabei um ein silbernes Fahrzeug gehandelt haben. Nähere Hinweise liegen bislang nicht vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer des silbernen Fahrzeugs sowie Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell