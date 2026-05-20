POL-MI: Zweiradfahrer verliert Kontrolle
Espelkamp (ots)
(SN) Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Tonnenheider Straße mit einem Baum kollidiert. Dabei erlitt der Jugendliche offenbar schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht.
Zuvor hatte der Rahdener vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse im Rahmen einer Fahrstunde gegen 16.20 Uhr kurz hinter der Einmündung Diekerorter Straße mutmaßlich wegen eines Insekts in seinem Helm in einer Linkskurve die Kontrolle über das Leichtkraftrad verloren. Dabei geriet der Fahrschüler auf die rechtsseitige Bankette und prallte schließlich gegen einen Straßenbaum.
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