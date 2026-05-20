Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Transporter-Fahrer kracht gegen Baum

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Rahden (ots)

(SN) Der Zusammenstoß eines VW-Transporters mit einem Baum hat am späten Dienstagnachmittag in Rahden einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 22 Jahre alter VW-Fahrer gemeinsam mit einer gleichaltrigen Beifahrerin gegen 17.05 Uhr die Wagenfelder Straße aus Varl kommend in Richtung der Lemförder Straße befahren und aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den VW verloren. Dabei geriet der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen Baum. Anschließend kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem weiteren Baum.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Beifahrerin aus Diepenau schwere Verletzungen und wurde durch ein Notarztteam ins Krankenhaus Diepholz eingeliefert. Der Fahrer wollte sich zur Behandlung seiner offenbar leichten Verletzungen eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Ferner kümmerten sich Kräfte der Feuerwehr um die Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe.

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