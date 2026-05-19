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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß in Wietersheim

POL-MI: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß in Wietersheim
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Petershagen (ots)

(SN) Zu einer Kollision zwischen zwei Kraftfahrzeugen kam es am Montagmittag an der Kreuzung Lange Straße / Heidestraße in Petershagen-Wietersheim.

Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 64 Jahre alte Mercedes-Fahrerin aus Minden gegen 13.05 Uhr die Lange Straße aus nordwestlicher Fahrtrichtung kommend befahren und wollte ihre Fahrt in Richtung der Heidestraße fortsetzen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Audi eines Fahrers (21) aus Petershagen, der die Lange Straße in Fahrtrichtung der B 482 befuhr.

Beide Fahrzeugführer erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Während die 64-Jährige nach einer Erstversorgung ins Klinikum Minden gebracht wurde, wollte sich der Petershäger selber in ärztliche Behandlung begeben. Sowohl der Audi, als auch der Vito wurden abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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