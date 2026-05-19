Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß in Wietersheim

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Petershagen (ots)

(SN) Zu einer Kollision zwischen zwei Kraftfahrzeugen kam es am Montagmittag an der Kreuzung Lange Straße / Heidestraße in Petershagen-Wietersheim.

Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 64 Jahre alte Mercedes-Fahrerin aus Minden gegen 13.05 Uhr die Lange Straße aus nordwestlicher Fahrtrichtung kommend befahren und wollte ihre Fahrt in Richtung der Heidestraße fortsetzen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Audi eines Fahrers (21) aus Petershagen, der die Lange Straße in Fahrtrichtung der B 482 befuhr.

Beide Fahrzeugführer erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Während die 64-Jährige nach einer Erstversorgung ins Klinikum Minden gebracht wurde, wollte sich der Petershäger selber in ärztliche Behandlung begeben. Sowohl der Audi, als auch der Vito wurden abgeschleppt.

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