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POL-MI: Pkw gerät in den Gegenverkehr - Zwei Leichtverletzte

POL-MI: Pkw gerät in den Gegenverkehr - Zwei Leichtverletzte
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Lübbecke-Gehlenbeck (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall auf der Lindenstraße sind am Freitagnachmittag zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr eine 77-jährige Frau aus Preußisch Oldendorf gegen 17:30 Uhr die Lindenstraße aus Eilhausen kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Seniorin in Höhe der Einmündung Schmiedestraße mit ihrem Volkswagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Hyundai einer Mindenerin (37).

Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war im Einsatz, eine Mitnahme in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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