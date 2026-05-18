Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt die gesuchte Person?

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen derzeit nach einem mutmaßlichen Ladendieb. Dazu hoffen die Beamten über eine Öffentlichkeitsfahndung auf die Spur des Unbekannten zu kommen.

Dieser steht unter Verdacht, in den Mittagsstunden des 8. Mai 2025 Verkaufsartikel in einem mittleren dreistelligen Warenwert aus einem Drogeriemarkt an der Lübbecker Straße in Minden entwendet zu haben. Dabei wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Weil polizeiinterne Ermittlungen bisher nicht zur Ergreifung des Gesuchten führten, ordnete ein Gericht nun die Öffentlichkeitsfahndung an.

Zur Tatzeit trug die offenbar männliche Person ein helles Shirt, eine dunkle Jacke mit hellen Knöpfen, eine dunkle kurze Hose und dunkle Turnschuhe. Als besonders markant betrachten die Ermittler ein größeres Tattoo am linken Unterschenkel des schlanken Tatverdächtigen.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildete Person oder wer kann Angaben zum Aufenthaltsort machen? Hinweise werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Fotos des Unbekannten finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/203668

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