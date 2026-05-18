Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Steinewerfer leistet Widerstand

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Nach einem Zeugenhinweis zu mutmaßlichen Randalierern rückte die Polizei am Samstagabend zur Südbahnstraße in Bad Oeynhausen aus.

Zuvor hatte ein Zeuge der Leitstelle gegen 21.10 Uhr gemeldet, dass er mehrere Personen beobachtet habe, als die auf der Straße Steine in Richtung eines geparkten Autos warfen. Eine Streifenwagenbesatzung konnte schließlich drei polizeibekannte Personen im Alter von 15 bis 19 Jahren antreffen.

Bei der Überprüfung der drei Bad Oeynhausener kam es durch einen 17-Jährigen zu Widerstandshandlungen. Zudem stieß der Jugendliche Beleidigungen in Richtung der Beamten aus. Er und sein 19-jähriger Kompagnon wurden von den Gesetzeshütern ins Mindener Polizeigewahrsam gebracht, welches sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Sonntag wieder verlassen konnten. Der Jüngste (15) des Trios wurde noch am Samstagabend in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Zudem fertigten die Beamten eine entsprechende Anzeige.

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