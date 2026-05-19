Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweifamilienhaus wird Raub der Flammen

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Lübbecke (ots)

(TB) Zu einem Wohnhausbrand in Gehlenbeck wurden am Montagabend Polizei und Feuerwehr gerufen. Das Gebäude ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 19:00 Uhr ging über den Notruf 110 bei der Leitstelle der Polizei die Meldung von einem Dachstuhlbrand in der Straße Berliner Tor ein. Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung. Von den fünf gemeldeten Bewohnern war lediglich einer vor Ort. Dieser wurde vorsorglich von einer Rettungswagenbesatzung untersucht, war aber unverletzt. Nach rund anderthalb Stunden konnte die Feuerwehr die Löscharbeiten beenden. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar und der Brandort wurde beschlagnahmt. Das Ordnungsamt der Stadt Lübbecke kümmerte sich um die Unterbringung der Bewohner.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ist das Feuer im Obergeschoß des Hauses ausgebrochen. Die Spezialisten der Polizei Minden-Lübbecke haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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