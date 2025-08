Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rettungswagen bei Einsatzfahrt in Unfall verwickelt

Jena (ots)

Gegen 11 Uhr befand sich ein Rettungswagen bei einer Einsatzfahrt. Hierbei waren sowohl die blauen Rundumkennleuchten als auch das Martinshorn eingeschaltet. Beim Einfahren auf die Angerkreuzung aus Richtung Jena Nord in Fahrtrichtung Am Eisenbahndamm kreuzte ein Pkw Porsche die Fahrbahn. Der 59-jährige Fahrer wollte vom Lutherplatz in Richtung Wiesenstraße fahren. Mittig auf der Kreuzung kam es dann zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurden sowohl die drei Insassen des Rettungswagens als auch der Fahrer des Porsche leicht verletzt. Die Kreuzung musste zur Unfallaufnahme sowie Bergung des Porsche für knapp 90 Minuten teils voll gesperrt werden. Zum genauen Unfallhergang aus auch dem Unfallverursacher wird nun ermittelt.

