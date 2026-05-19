Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streit auf dem Neheimer Markt endet mit Steinwurf

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:25 Uhr kam es zu einer Bedrohung sowie einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Neheimer Markt in Arnsberg-Neheim. Zwei 16-jährige Jugendliche gerieten aus bislang unbekannten Gründen mit einer 48-jährigen Frau aus Neheim in Streitigkeiten. Den Angaben der Frau nach haben die beiden 16-Jährigen sowie zwei bis drei weitere Jugendliche sie unvermittelt mit Steinen beworfen. Die 16-jährigen Jugendlichen aus Neheim und Hüsten geben an, zuvor von der Frau mit einer Eisenstange bedroht worden zu sein. Die 48-Jährige wurde von einem Stein getroffen und dadurch leicht verletzt. Die übrigen Jugendlichen flüchteten vor Eintreffen der Polizisten in unbekannte Richtung. Die eingesetzten Polizisten leiteten Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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