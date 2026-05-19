PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streit auf dem Neheimer Markt endet mit Steinwurf

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:25 Uhr kam es zu einer Bedrohung sowie einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Neheimer Markt in Arnsberg-Neheim. Zwei 16-jährige Jugendliche gerieten aus bislang unbekannten Gründen mit einer 48-jährigen Frau aus Neheim in Streitigkeiten. Den Angaben der Frau nach haben die beiden 16-Jährigen sowie zwei bis drei weitere Jugendliche sie unvermittelt mit Steinen beworfen. Die 16-jährigen Jugendlichen aus Neheim und Hüsten geben an, zuvor von der Frau mit einer Eisenstange bedroht worden zu sein. Die 48-Jährige wurde von einem Stein getroffen und dadurch leicht verletzt. Die übrigen Jugendlichen flüchteten vor Eintreffen der Polizisten in unbekannte Richtung. Die eingesetzten Polizisten leiteten Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 09:04

    POL-HSK: Einbrüche im HSK

    Hochsauerlandkreis (ots) - Marsberg Im Zeitraum vom 16.05.2026 um 12:00 Uhr bis zum 17.05.2026 um 13:00 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße Gansauweg in Marsberg zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Räume und entfernten sich anschließend mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Im Zeitraum vom 15.05.2026 um 09:30 Uhr bis zum 15.05.2026 ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 07:39

    POL-HSK: Mann stürzt mit Elektro-Crossmotorrad im Wald

    Winterberg (ots) - Ein 26 jähriger Mann aus Bochum befuhr mit seiner Elektro-Crossmaschine einen Waldweg in Winterberg-Lenneplätze. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde zur Behandlung in das Krankenhaus Winterberg gebracht werden. Der Mann hat sich glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 07:57

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Sundern (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch auf Freitag versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Mescheder Straße zu gelangen. Die Täter wollten die Eingangstür aufhebeln, was aber misslang. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0291-90200 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren