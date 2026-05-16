POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Brilon (ots) - Gestern gegen 16:50 Uhr befuhr ein 44 jähriger Briloner mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr an der Bahnhofstraße. Im Kreisverkehr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 45 jährigen Brilonerin. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat Brilon unter ...

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