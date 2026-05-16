Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnhaus
Sundern (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch auf Freitag versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Mescheder Straße zu gelangen. Die Täter wollten die Eingangstür aufhebeln, was aber misslang. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0291-90200 zu melden.
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