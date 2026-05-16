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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Arnsberg (ots)

Gestern gegen 13:05 Uhr fuhr ein 70 Jähriger Autofahrer aus Menden vom Wanderparkplatz Bieber auf die Landstraße 537 in Richtung Hüsten. Beim Einfahren auf die Straße kam es zur Kollision mit einem Leichtkraftrad, dass die Straße aus Richtung Hüsten befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 19 jährige Motorradfahrer aus Menden schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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