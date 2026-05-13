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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionismus gegenüber einer Arztpraxis im Raum Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 13:00 Uhr erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis von einem Mann, der auf seinem Balkon gegenüber einer Arztpraxis im Raum Arnsberg exhibitionistische Handlungen vollzog. Mehrere Personen stellten fest, wie der Mann an seinem Glied manipulierte. Die Identität des Tatverdächtigen konnte durch die Polizei ermittelt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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