POL-HSK: Exhibitionismus gegenüber einer Arztpraxis im Raum Arnsberg

Arnsberg (ots) - Am gestrigen Abend um 22:55 Uhr kam es in der Straße Kirchplatz in Hüsten zu einem Straßenraub. Ein 35-jähriger Mann aus Marsberg ging auf drei Männer zu und fragte diese nach Cannabis. Einer der Männer schlug dem Geschädigten daraufhin mit einem Schlagstock auf den Kopf. Die bislang unbekannten Täter entwendeten daraufhin Bargeld sowie eine EC-Karte des Marsbergers. Die Täter flüchteten ...

mehr