Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Gemeinschaftskeller
Arnsberg (ots)
Zwischen dem 12.05.2026, 21:30 Uhr, und dem 13.05.2026, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der "Uferstraße" 13 in Arnsberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Kellertür gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Kellerräume. Anschließend flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können auf der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 gegeben werden.
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