Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Arnsberg-Neheim (ots)

Am 13.05.26, gegen 15:45 Uhr, bog eine 22jährige Frau aus Arnsberg mit ihrem BMW von der Straße Lange Wende nach links auf die Stembergstraße ab. Dabei stieß sie mit dem Audi eines 51jährigen Arnsbergers zusammen, der von der A46 geradeaus auf die Lange Wende fahren wollte. Beide Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Verkehrsregelung und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

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