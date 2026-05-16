Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw
Brilon (ots)
Gestern gegen 16:50 Uhr befuhr ein 44 jähriger Briloner mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr an der Bahnhofstraße. Im Kreisverkehr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 45 jährigen Brilonerin. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat Brilon unter der Rufnummer 0291-90200 zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell