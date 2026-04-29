Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Nach Streitigkeiten Frau verletzt und geflüchtet

Pfaffen-Schwabenheim (ots)

Am 24.04.26, gegen 14 Uhr, kam es in Pfaffen-Schwabenheim, in einem verkehrsberuhigten Bereich der Raiffeisenstraße, zu Streitigkeiten zwischen 2 Fahrzeugführern. Nachdem der Vorausfahrende angehalten hatte und aus seinem Auto ausgestiegen war, fuhr die Nachfolgende wieder an. Hierbei fuhr sie über den Fuß des Mannes und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen schwarzen VW Polo oder Golf mit AZ-Kennzeichen gehandelt haben. Die Autofahrerin soll schwarze Haare und eine Sonnenbrille zum Unfallzeitpunkt getragen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell