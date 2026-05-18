Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

Im Zeitraum vom 16.05.2026 um 12:00 Uhr bis zum 17.05.2026 um 13:00 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße Gansauweg in Marsberg zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Räume und entfernten sich anschließend mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum vom 15.05.2026 um 09:30 Uhr bis zum 15.05.2026 um 16:15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Marsberg zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über die Tür Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Der oder die Täter flüchteten anschließend vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-969400 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in der Straße Bergheimer Weg in Arnsberg-Bergheim. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich zu zwei Garagen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses Zutritt zu verschaffen. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde.

Am frühen Morgen des 14.05.2026 betrat eine bislang unbekannte männliche Person das Gelände einer Tankstelle in der Straße Holzener Weg in Arnsberg-Herdringen. Der unbekannte Mann ging in Richtung des dortigen Staubsaugerautoamten und verschaffte sich gewaltsam Zugriff zu diesem. Circa drei Minuten später verließ der unbekannte Täter das Gelände wieder. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Schlanke Figur

- Dunkles Kapuzenoberteil

- Helle Hose

- Helle Schuhe

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell