Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Mann stürzt mit Elektro-Crossmotorrad im Wald
Winterberg (ots)
Ein 26 jähriger Mann aus Bochum befuhr mit seiner Elektro-Crossmaschine einen Waldweg in Winterberg-Lenneplätze. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde zur Behandlung in das Krankenhaus Winterberg gebracht werden. Der Mann hat sich glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt.
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