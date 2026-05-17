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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann stürzt mit Elektro-Crossmotorrad im Wald

Winterberg (ots)

Ein 26 jähriger Mann aus Bochum befuhr mit seiner Elektro-Crossmaschine einen Waldweg in Winterberg-Lenneplätze. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde zur Behandlung in das Krankenhaus Winterberg gebracht werden. Der Mann hat sich glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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