Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Prinzhöfter Ortsbrandmeister und Stellvertreter offiziell im Amt bestätigt

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Harpstedt (ots)

Zur offiziellen Ernennung als Ortsbrandmeister und stellvertretender Ortsbrandmeister trafen sich am Montagabend mehrere Vertreter aus Feuerwehr und Verwaltung im Amtshof in Harpstedt. Anwesend waren die Ortsbrandmeister der Feuerwehr Prinzhöfte, Jürgen Buchholz und Jens Bultmeyer, die Gemeindebrandmeister Nico Sparkuhl und Frank Bollhorst, Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel sowie Ordnungsamtsleiterin Bettina Ruhland und Mitarbeiterin Nadine Beuke.

Die beiden Amtsinhaber hatten sich nach Ablauf ihrer sechsjährigen Amtszeit erneut zur Wahl gestellt und wurden bereits am 30. Januar im Rahmen der Jahreshauptversammlung einstimmig wiedergewählt. Im März bestätigte der Samtgemeinderat diese Wahl offiziell.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde ernannte Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel die beiden erneut für weitere sechs Jahre zum Ortsbrandmeister beziehungsweise stellvertretenden Ortsbrandmeister und berief sie in das Ehrenbeamtenverhältnis.

Als Zeichen der Anerkennung erhielten auch die Ehefrauen der beiden Geehrten jeweils einen Blumenstrauß.

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