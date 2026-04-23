Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: -KORREKTUR- FW-OLL: Treffen der Bootsbeauftragten von Wasserrettungseinheiten aus Stadt und Landkreis Oldenburg - Feuerwehr Falkenburg nicht Falkensee!

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Landkreis Oldenburg (ots)

Am 21. April trafen sich auf Einladung von Kreisbrandmeister Frank Hattendorf die Bootsbeauftragten der Feuerwehren sowie Vertreter der DLRG im Landkreis Oldenburg und der Stadt Oldenburg zu einem gemeinsamen Austausch in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Ganderkesee.

An dem Treffen nahmen zahlreiche Einheiten mit ihren Einsatzfahrzeugen und Rettungsbooten teil. Vertreten waren die DLRG Ganderkesee, die DLRG Wildeshausen sowie die Feuerwehren aus Ahlhorn, Huntlosen, Wardenburg, Ganderkesee, Falkenburg, Dötlingen und die Freiwillige Feuerwehr Oldenburg.

Hintergrund des Treffens war die Idee, den bereits in der Vergangenheit bestehenden Arbeitskreis der Bootsbeauftragten im Landkreis Oldenburg wieder ins Leben zu rufen. Ziel der Auftaktveranstaltung war es daher, ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen, den fachlichen Austausch zu fördern und die vorhandenen Einsatzmöglichkeiten sowie Ausstattungen im Bereich der Wasserrettung transparent darzustellen.

Nach einer gemeinsamen Einführung im Schulungsraum standen Themen wie das Wasserrettungskonzept, die Alarmierung bei Einsätzen sowie eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Ausrüstung im Mittelpunkt. Im Anschluss präsentierten die einzelnen Einheiten im Außenbereich ihre Fahrzeuge, Rettungsboote sowie ihre jeweiligen Einsatzgebiete. Dabei wurden auch Besonderheiten und Erfahrungen aus den vergangenen Jahren vorgestellt.

Der Austausch wurde von allen Beteiligten als sehr lebhaft, offen und gewinnbringend beschrieben. Einigkeit bestand darüber, dass eine engere Zusammenarbeit im Bereich der Wasserrettung sinnvoll und notwendig ist.

Im Nachgang des Treffens soll nun geprüft werden, ob ein regelmäßiger Austausch der Bootsbeauftragten etabliert werden kann. Zudem wird diskutiert, ob perspektivisch, wie bereits in der Vergangenheit, ein zentraler Bootsbeauftragter für alle Feuerwehren und Rettungsorganisationen im Landkreis benannt werden soll.

Mittelfristig könnte das Ziel darin bestehen, einheitliche Ausbildungs- und Ausstattungsstandards zu entwickeln und die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren. Denkbar ist auch der Aufbau einer festen, organisationsübergreifenden Einheit mit regelmäßigen Treffen und abgestimmten Einsatzkonzepten.

Das Fazit der Veranstaltung fällt eindeutig aus: Der Auftakt ist gelungen und die Fortsetzung ausdrücklich gewünscht.

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