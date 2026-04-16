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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Pkw: Unbekannte verursachen rund 3000,- Euro Schaden - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.04.2026:

Willingshausen

Tatzeit: Mittwoch, 15.04.2026, 17:20 Uhr bis 17:50 Uhr

Am gestrigen Tag kam es in der Zeit von 17:20 Uhr und 17:50 Uhr zu einem Einbruch in einen geparkten Pkw im Bereich der Landesstraße 3263 bei Wasenberg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Halter seinen grauen Mercedes-Benz an der Einmündung eines Waldwegs an der L 3263 abgestellt, um spazieren zu gehen. Der Abstellort befindet sich zwischen den Netzknoten 5120027 und 5121043 bei Kilometer 2,6 im Bereich des Ortsteils Wasenberg.

Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte die Scheiben auf der Fahrerseite eingeschlagen hatten. Offenbar durchsuchten die Täter anschließend den Innenraum des Wagens nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand wurde der Fahrzeugschein entwendet.

Darüber hinaus beschädigten die Täter den Mercedes erheblich. Unter anderem wurde ein Reifen zerstochen und das Fahrzeugdach eingedellt. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

Der bei der Tat entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000,- Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der L 3263 bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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