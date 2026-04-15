POL-HR: Reifen von Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.04.2026:
Gilserberg
Tatzeit: Dienstag, 14.04.2026, 18:45 Uhr, bis Mittwoch, 15.04.2026, 07:15 Uhr
Zwischen Dienstag, 14.04.2026, 18:45 Uhr und Mittwoch, 15.04.2026, 07:15 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Pkw in der Bornfeldstraße in Gilserberg.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Halterin des Fahrzeugs ihren schwarzen Skoda Octavia RS vor ihrem Wohnhaus abgestellt und am nächsten Morgen festgestellt, dass die vier Reifen ihres Pkw jeweils in einer Länge von etwa einem Zentimeter eingeschnitten waren.
Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600,- Euro.
Die Polizei in Schwalmstadt ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.
Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -
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