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Polizei Homberg

POL-HR: Reifen von Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.04.2026:

Gilserberg

Tatzeit: Dienstag, 14.04.2026, 18:45 Uhr, bis Mittwoch, 15.04.2026, 07:15 Uhr

Zwischen Dienstag, 14.04.2026, 18:45 Uhr und Mittwoch, 15.04.2026, 07:15 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Pkw in der Bornfeldstraße in Gilserberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Halterin des Fahrzeugs ihren schwarzen Skoda Octavia RS vor ihrem Wohnhaus abgestellt und am nächsten Morgen festgestellt, dass die vier Reifen ihres Pkw jeweils in einer Länge von etwa einem Zentimeter eingeschnitten waren.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600,- Euro.

Die Polizei in Schwalmstadt ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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